«Должно зайти!» Маниже прочат выход в финал «Евровидения»
Музыкальный критик Денис Ступников уверен, что критика раззадорила представительницу России, а оригинальность номера может добавить ей шансов.
С 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме пройдет «Евровидение». Конкурсантка от России, певица Manizha (Манижа Сангин) выступит в первом полуфинале 18 мая с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы Манижи на выход в финал.
«В финал Манижа точно выйдет, потому что номер яркий. Лично мне как человеку, скептически относящемуся к "Евровидению", этот номер впервые понравился. Но, как видим, наибольший негатив в нашем благословенном отечестве вызвала ее песня, хотя на Западе восприняли ее позитивно. У самой исполнительницы, как мне кажется, достаточно боевое настроение. Возможно, этот негатив, который был в России, ей как раз пойдет на руку. Кого-то такие перипетии лишают сил и уверенности, но в ее случае, наоборот, это ей прибавит решимости. Я на 95% уверен, что в финал она выйдет, а как дальше - я не знаю. Хорошо, если она не заволнуется, если у нее тонус не упадет. Человек может завалить номер, если не очень хорошо себя почувствует. Но повторю, настрой у нее боевой», - уточнил он.
Сама исполнительница заявляла, что не сомневается в перспективе попадания в финал. Но какое займет место, зависит, по словам певицы, исключительно от ее собственной внутренней уверенности в том, что она услышана.
Денис Ступников отметил особенность выступления Манижи, где песня будет исполняться частично на русском, английском и национальном языке. По его словам, это пойдет на руку певице и заинтересует иностранных зрителей.
«Я сторонник продвижения русской культуры. Мы неоднократно видели, как побеждали другие страны благодаря собственному национальному колориту. Пусть у Манижи это немного в пародийном ключе, но все же это достаточно органично вплетено, сочетается и с англоязычными фрагментами. Почему нет? Думаю, для англоязычных слушателей они сыграют роль такой перчинки. Это должно, мне кажется, зайти. Великолепно, что на визуальном уровне многосторонность песни обыграна», - рассказал музыкальный критик.
Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Евровидении-2021 певица выступит с композицией Russian Woman.
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