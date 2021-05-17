«Должно зайти!» Маниже прочат выход в финал «Евровидения»

Сама исполнительница заявляла, что не сомневается в перспективе попадания в финал. Но какое займет место, зависит, по словам певицы, исключительно от ее собственной внутренней уверенности в том, что она услышана.

Денис Ступников отметил особенность выступления Манижи, где песня будет исполняться частично на русском, английском и национальном языке. По его словам, это пойдет на руку певице и заинтересует иностранных зрителей.

«Я сторонник продвижения русской культуры. Мы неоднократно видели, как побеждали другие страны благодаря собственному национальному колориту. Пусть у Манижи это немного в пародийном ключе, но все же это достаточно органично вплетено, сочетается и с англоязычными фрагментами. Почему нет? Думаю, для англоязычных слушателей они сыграют роль такой перчинки. Это должно, мне кажется, зайти. Великолепно, что на визуальном уровне многосторонность песни обыграна», - рассказал музыкальный критик.

Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Евровидении-2021 певица выступит с композицией Russian Woman.

