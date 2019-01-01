Музыка

«Нашествие» проходит без происшествий!

21 июля17:28

Юбилейный фестиваль отмечен высокой степенью организованности.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва в пресс-центре НСН в рамках конференции организаторов на поле «Нашествия» заявила, что на фестивале серьёзных происшествий не зафиксировано.

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«Серьёзных нарушений и происшествий не зафиксировано. К нам обращались гости только с незначительными вывихами ноги, порезами и чем-то таким. Ничего существенного, к счастью, на поле не произошло. Надеюсь, до конца сегодняшнего дня и не произойдёт», - сказала она.

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

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