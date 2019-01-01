«Нашествие» проходит без происшествий!

«Серьёзных нарушений и происшествий не зафиксировано. К нам обращались гости только с незначительными вывихами ноги, порезами и чем-то таким. Ничего существенного, к счастью, на поле не произошло. Надеюсь, до конца сегодняшнего дня и не произойдёт», - сказала она.



На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

