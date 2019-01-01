Организаторы «Нашествия-2019»: Безопасность фестиваля не вызвала вопросов

Организаторы юбилейного, 20 фестиваля «Нашествие» отмечают высокую степень профессионализма представителей силовых структур, которые обеспечивают безопасность и ряд других функций на Главном Приключении Года. Как заявила на пресс-конференции фестиваля генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва, в ходе четырёх дней была обеспечена абсолютная безопасность гостей и участников.

«У нас на фестивале присутствует большое количество силовых структур, в общей сложности более 3 тысяч человек – сотрудники МВД, МЧС, Росгвардия, ОМОН, частные охранные предприятия, ГИБДД, полевой госпиталь. Все эти люди работают над тем, чтобы всем нам здесь было комфортно. Поэтому, им отдельная благодарность за их очень тяжёлую работу. К счастью, особых нарушений, каких-то проблем на фестивале не отмечено, что тоже показатель их работы», - отметила Евгений Киселёва.

Во время «Нашествия-2019» в Большом Завидове Тверской области на сцену вышли более 130 коллективов. Фестиваль посетили порядка 200 тысяч человек.

