Организаторы «Нашествия» назвали своим долгом проведение благотворительных акций в Тверской области

Желающие помочь поучаствовать в благотворительных акциях на «Нашествии» в этом году могут поучаствовать в аукционе и приобрести фото с подписью кумира. Об этом в пресс-центре НСН рассказали организаторы фестиваля.

«В этом году мы через фотовыставку делаем благотворительную акцию вместе с Planeta.ru. Некоторые фотографии были участниками благотворительного аукциона. Эта акция продлится на Planeta.ru до 1 августа. Там мы выставляем на аукцион большие фотографии с артистами, которые дали свое разрешение, с их автографами. Деньги, которые мы выручим, Planeta.ru отправит на проведение ремонта в детском доме в Конаково. Это наш вклад земле, которая нас принимает, это наш социальный и внутренний долг», - заявил продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев.