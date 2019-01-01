Организаторы «Нашествия» назвали своим долгом проведение благотворительных акций в Тверской области
В пресс-центре НСН организаторы «Нашествия» рассказали, какие благотворительные акции и проекты проходят в рамках фестиваля.
Желающие помочь поучаствовать в благотворительных акциях на «Нашествии» в этом году могут поучаствовать в аукционе и приобрести фото с подписью кумира. Об этом в пресс-центре НСН рассказали организаторы фестиваля.
«В этом году мы через фотовыставку делаем благотворительную акцию вместе с Planeta.ru. Некоторые фотографии были участниками благотворительного аукциона. Эта акция продлится на Planeta.ru до 1 августа. Там мы выставляем на аукцион большие фотографии с артистами, которые дали свое разрешение, с их автографами. Деньги, которые мы выручим, Planeta.ru отправит на проведение ремонта в детском доме в Конаково. Это наш вклад земле, которая нас принимает, это наш социальный и внутренний долг», - заявил продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев.
«У фестиваля на самом деле есть достаточно серьезная социальная активность в Тверской области. Мы уже три года подряд после проведения фестиваля покупаем реанимобиль. Два раза это был реанимобиль для взрослых, один раз реанимобиль для детской реанимации. Мы дарим их больницам Тверской области. Кроме того, мы проводим новогоднюю акцию, когда мы спрашиваем у воспитанников детских домов, что бы они хотели получить от Деда Мороза. Затем размещаем эти пожелания на сайте и люди, которые хотят поучаствовать, покупают конкретные подарки конкретным детям. Потом мы делаем выезд с ведущими и дарим эти подарки», - рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии
- СМИ: Скончался президент Туркмении
- Организаторы «Нашествия» пообещали расширить площадку фестиваля
- Организаторы фестиваля: В ЗАГСе «Нашествия» расписались уже более 600 пар
- В 2019 году на «Нашествии» площадь парковок увеличили вдвое