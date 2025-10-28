Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного
Актера Глеба Калюжного, проходящего срочную службу в армии, никто не притесняет, сообщил NEWS.ru его директор Григорий Сухов. По словам менеджера, артист служит без проблем и не сталкивался с проявлениями дедовщины.
Сухов отметил, что слухи о притеснениях появились на фоне популярности Калюжного, однако не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что актер «достойно служит в рядах вооруженных сил, ладит с сослуживцами и выполняет все поставленные задачи».
Директор добавил, что находится на постоянной связи с командованием части, где служит артист, и оттуда поступают лишь положительные отзывы.
По словам Сухова, Глеб Калюжный отличается доброжелательностью и коммуникабельностью, благодаря чему не испытывает трудностей в коллективе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного
- Автомобилисты связали новые штрафы с нуждами бюджета
- Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на боевом дежурстве в декабре
- Ученый РАН заявил, что «астероид» 2025 US6 — китайский аппарат
- УАЗ планирует возвращение «Патриота» с автоматической коробкой передач
- «До 280 км/ч»: «Мелисса» может стать самым мощным ураганом в истории Ямайки
- Uma2rman поделились советами для начинающих артистов
- Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Брянской области
- Израиль усилил удары по сектору Газа после срыва договоренностей с ХАМАС
- Песню «Розы гибнут на газонах» Дениса Мафика признали экстремистской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru