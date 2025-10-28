Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного

Актера Глеба Калюжного, проходящего срочную службу в армии, никто не притесняет, сообщил NEWS.ru его директор Григорий Сухов. По словам менеджера, артист служит без проблем и не сталкивался с проявлениями дедовщины.

Сухов отметил, что слухи о притеснениях появились на фоне популярности Калюжного, однако не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что актер «достойно служит в рядах вооруженных сил, ладит с сослуживцами и выполняет все поставленные задачи».