Россиянам рассказали, кому положены две пенсии одновременно
Некоторые граждане России имеют право на одновременное получение двух пенсий — ведомственной и страховой. Об этом сообщил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, такую возможность имеют лица, получающие пенсию по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, формирующие право на страховую пенсию по старости.
Балынин уточнил, что для назначения второй пенсии необходимо выполнить общие условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного возраста выхода на пенсию. Так, мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут претендовать на страховую пенсию в 2026 году, а граждане 1961 и 1966 годов рождения — уже с 2024 года.
Эксперт отметил, что страховая пенсия, назначаемая в качестве второй, не включает фиксированную выплату, но подлежит ежегодной индексации и корректировке. В 2026 году страховая пенсия у работающих пенсионеров будет увеличена дважды — в январе на 7,6% и в августе с учетом накопленных коэффициентов. При этом ведомственные пенсии, по словам Балынина, также индексируются по отдельным правилам — например, в октябре 2025 года их размер увеличился на 7,6%. Все перерасчеты производятся автоматически, без подачи дополнительных заявлений, передает «Радиоточка НСН».
