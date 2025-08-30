Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте

«Декорации строятся на кинопарке «Москино». Здание Рейхстага строится сейчас. Съемки планируются в апреле-мае следующего года. Премьера фильма состоится в мае 2027 года. Искусственный интеллект будем использовать для того, чтобы упростить сложности в создании картины, как это сейчас делают многие продюсеры, производители контента. В монтаже искусственный интеллект не поможет, а в создании фонов для декорации, движения людей в кадре он, конечно, может помочь. ИИ — это, безусловно, будущее кинематографа, и все, кто сейчас этим активно занимается, изучают возможности искусственного интеллекта. Но он все равно бежит впереди нас. И теперь нам просто придется поспевать за ним», - заключил собеседник НСН.

Ранее четырехкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Вуди Аллен в рамках Московской международной недели кино рассказал спецкору НСН, почему не верит в будущее искусственного интеллекта как творца.