Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте

Режиссер Игорь Угольников в эфире НСН отметил, что все кинематографисты сейчас изучают возможности искусственного интеллекта, но он все равно бежит впереди, поэтому индустрии придется поспевать за ИИ.

Технологии ИИ будут использованы для съемок ленты о водружении Знамени Победы, премьера которой намечена на май 2027 года, для упрощения сложностей в создании картины, а также для создания фонов декорации и движения людей в кадре. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер Игорь Угольников.

Стало известно, что создатели фильма о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году будут использовать технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности для построения фонов и декораций. Народный артист России и создатель ленты Игорь Угольников сообщил ТАСС, что съемки картины будут проходить в кинопарке «Москино» и в павильонах «Мосфильма» компании XOVP, которая занимается экранами дополненной реальности. По его словам, их будут использовать в проекте, «потому что не все задумки можно снять с помощью только натурных и павильонных декораций».

«Декорации строятся на кинопарке «Москино». Здание Рейхстага строится сейчас. Съемки планируются в апреле-мае следующего года. Премьера фильма состоится в мае 2027 года. Искусственный интеллект будем использовать для того, чтобы упростить сложности в создании картины, как это сейчас делают многие продюсеры, производители контента. В монтаже искусственный интеллект не поможет, а в создании фонов для декорации, движения людей в кадре он, конечно, может помочь. ИИ — это, безусловно, будущее кинематографа, и все, кто сейчас этим активно занимается, изучают возможности искусственного интеллекта. Но он все равно бежит впереди нас. И теперь нам просто придется поспевать за ним», - заключил собеседник НСН.

Ранее четырехкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Вуди Аллен в рамках Московской международной недели кино рассказал спецкору НСН, почему не верит в будущее искусственного интеллекта как творца.

ФОТО: РИА Новости
