Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте
Режиссер Игорь Угольников в эфире НСН отметил, что все кинематографисты сейчас изучают возможности искусственного интеллекта, но он все равно бежит впереди, поэтому индустрии придется поспевать за ИИ.
Технологии ИИ будут использованы для съемок ленты о водружении Знамени Победы, премьера которой намечена на май 2027 года, для упрощения сложностей в создании картины, а также для создания фонов декорации и движения людей в кадре. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер Игорь Угольников.
Стало известно, что создатели фильма о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году будут использовать технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности для построения фонов и декораций. Народный артист России и создатель ленты Игорь Угольников сообщил ТАСС, что съемки картины будут проходить в кинопарке «Москино» и в павильонах «Мосфильма» компании XOVP, которая занимается экранами дополненной реальности. По его словам, их будут использовать в проекте, «потому что не все задумки можно снять с помощью только натурных и павильонных декораций».
«Декорации строятся на кинопарке «Москино». Здание Рейхстага строится сейчас. Съемки планируются в апреле-мае следующего года. Премьера фильма состоится в мае 2027 года. Искусственный интеллект будем использовать для того, чтобы упростить сложности в создании картины, как это сейчас делают многие продюсеры, производители контента. В монтаже искусственный интеллект не поможет, а в создании фонов для декорации, движения людей в кадре он, конечно, может помочь. ИИ — это, безусловно, будущее кинематографа, и все, кто сейчас этим активно занимается, изучают возможности искусственного интеллекта. Но он все равно бежит впереди нас. И теперь нам просто придется поспевать за ним», - заключил собеседник НСН.
Ранее четырехкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Вуди Аллен в рамках Московской международной недели кино рассказал спецкору НСН, почему не верит в будущее искусственного интеллекта как творца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»
- Дизайнер Гуляев: ИИ будет востребован в модной индустрии
- Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте
- Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим товаром
- Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России
- Сотрудники МЧС спасли шесть человек при ликвидации крупного пожара в Волгограде
- Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове
- Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет
- РАН: Область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru