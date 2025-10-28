«Работает на демократов»: Атаку Израиля на сектор Газа назвали ударом по Трампу
Новые бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля подмочат репутацию президента США, заявил НСН Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет сорвать мирные инициативы в регионе, потому что он давно поссорился с президентом США Дональдом Трампом и работает на его противников. Об этом НСН рассказал израильский политолог Саймон Ципис.
Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом заявили в канцелярии премьера. Ранее ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, сообщило радио «Галей ЦАХАЛ». Ципис отметил, что эти действия связаны с конфликтом с Америкой.
«У американского президента продолжается конфликт с Нетаньяху. Открытая фаза началась после удара Израиля по Катару, когда республиканец заявил, что теперь арабская страна под его полной защитой. Несомненно, что Нетаньяху, отказываясь от перемирия наносит удар по репутации Трампа. Более того, он пытается сорвать его инициативы. Республиканец хвастался в ООН, что он остановил семь войн и обратит все свои ресурсы, чтобы добиться мира между Россией и Украиной. Но только Трамп покинул Ближний Восток, как за спиной у него Нетаньяху сразу начал делать то, что он обещал не делать», — указал он.
Политолог добавил, что Нетаньяху хочет «пересидеть» Трампа.
«Суть этих действий, на мой взгляд, в том, чтобы “продержаться” еще три года до предстоящих выборов в США. Нетаньяху работает на демократов, которые попросили его дождаться 2028-го года. Тогда будут новые выборы, Трамп уже не сможет баллотироваться после второго срока. Внутри республиканцев начнется борьба за лидерства, а демократы уже готовят почву под свои инициативы. Они известны давно: война на Ближнем Востоке и препятствие урегулированию конфликта на Украине, а также отмена всех решений Трампа», — подчеркнул он.
Ранее Ципис объяснил НСН, что Израиль пойдет на мирную сделку при участии Трампа только при одном условии.
