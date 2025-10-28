Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет сорвать мирные инициативы в регионе, потому что он давно поссорился с президентом США Дональдом Трампом и работает на его противников. Об этом НСН рассказал израильский политолог Саймон Ципис.



Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом заявили в канцелярии премьера. Ранее ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, сообщило радио «Галей ЦАХАЛ». Ципис отметил, что эти действия связаны с конфликтом с Америкой.