Двое человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе

В результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Эс-Сабра на юге города Газа погибли два человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на представителя службы гражданской обороны палестинского анклава.

28 октября израильские ВВС нанесли серию ударов по административному центру сектора Газа.

Израиль усилил удары по сектору Газа после срыва договоренностей с ХАМАС

Телеканалы Al Jazeera и Al Mayadeen сообщили, что атакам подверглись медицинский комплекс «Аш-Шифа» и лагерь беженцев Эш-Шати.

Авиаудары последовали после заявления движения ХАМАС о решении отложить передачу останков израильского заложника, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

