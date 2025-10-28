Двое человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе
В результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Эс-Сабра на юге города Газа погибли два человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на представителя службы гражданской обороны палестинского анклава.
28 октября израильские ВВС нанесли серию ударов по административному центру сектора Газа.
Телеканалы Al Jazeera и Al Mayadeen сообщили, что атакам подверглись медицинский комплекс «Аш-Шифа» и лагерь беженцев Эш-Шати.
Авиаудары последовали после заявления движения ХАМАС о решении отложить передачу останков израильского заложника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе
- Хинштейн потребовал извинений от Балицкого за слова о «курчанах»
- В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»
- СМИ: В Петербурге снова составили протокол на певицу Логинову
- Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода
- Россиянам рассказали, кому положены две пенсии одновременно
- В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста
- Средства ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к Москве
- «Работает на демократов»: Атаку Израиля на сектор Газа назвали ударом по Трампу
- Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru