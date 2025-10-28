Хинштейн потребовал извинений от Балицкого за слова о «курчанах»

Он подчеркнул, что слова Балицкого оскорбляют жителей Курской области, которых тот, «никогда не бывавший в регионе, ошибочно именует курчанами». Хинштейн выразил надежду, что его коллега «найдет в себе мужество признать неправоту и публично извиниться перед курянами».

Поводом для реакции стало выступление Балицкого 28 октября, в котором он заявил, что жители Запорожской области «защитили Родину, не чета курчанам». Эти слова прозвучали во время прямой линии, когда губернатор упомянул бывшего командующего 58-й армией и осужденного за мошенничество Ивана Попова, назвав его одним из защитников региона, передает «Радиоточка НСН».

