Хинштейн потребовал извинений от Балицкого за слова о «курчанах»
Глава Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемыми высказывания губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, раскритиковавшего жителей Курской области за «незащиту региона». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что высказывания Балицкого вызвали у него «удивление и недоумение». По словам курского губернатора, подобные заявления со стороны официальных лиц недопустимы, особенно в нынешней обстановке, когда «слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию для раскачивания общества».
Он подчеркнул, что слова Балицкого оскорбляют жителей Курской области, которых тот, «никогда не бывавший в регионе, ошибочно именует курчанами». Хинштейн выразил надежду, что его коллега «найдет в себе мужество признать неправоту и публично извиниться перед курянами».
Поводом для реакции стало выступление Балицкого 28 октября, в котором он заявил, что жители Запорожской области «защитили Родину, не чета курчанам». Эти слова прозвучали во время прямой линии, когда губернатор упомянул бывшего командующего 58-й армией и осужденного за мошенничество Ивана Попова, назвав его одним из защитников региона, передает «Радиоточка НСН».
