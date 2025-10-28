СМИ: В Петербурге снова составили протокол на певицу Логинову

В отношении уличной певицы Дианы Логиновой, ранее арестованной и оштрафованной за проведение несогласованного массового мероприятия и дискредитацию ВС России, составлен новый административный протокол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах Санкт-Петербурга.

По его словам, после отбытия ареста и выплаты штрафа Логинова была повторно задержана полицией. Новый протокол оформлен по ст. 20.2.2 КоАП — за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка.

11 октября Логинова устроила выступление у станции метро «Площадь Восстания», собрав не менее 70 человек. Дзержинский районный суд назначил ей 13 суток ареста, а двум музыкантам ее группы — 12 и 13 суток. Позднее Ленинский суд оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.

После последнего заседания Логинову доставили в 76-й отдел полиции, где на нее снова составили протокол за аналогичный «концерт» в Центральном районе города. Сейчас артистка помещена в комнату для административно задержанных. В среду ее доставят в суд для решения вопроса о привлечении к ответственности, передает «Радиоточка НСН».

