СМИ: В Петербурге снова составили протокол на певицу Логинову

В отношении уличной певицы Дианы Логиновой, ранее арестованной и оштрафованной за проведение несогласованного массового мероприятия и дискредитацию ВС России, составлен новый административный протокол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах Санкт-Петербурга.

По его словам, после отбытия ареста и выплаты штрафа Логинова была повторно задержана полицией. Новый протокол оформлен по ст. 20.2.2 КоАП — за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка.