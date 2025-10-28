В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили выступление уличной группы «Рестарт» на Сенной площади и доставили троих участников коллектива в отдел полиции. Об этом сообщают издания «Фонтанка» и 78.ru.

По данным СМИ, музыканты исполняли, в частности, композиции рэперов Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Издание Baza уточняет, что концерт был посвящен поддержке участников группы «Стоптайм», задержанных ранее.

Как пояснили полицейские, выступление проходило в неразрешенном месте, так как Сенная площадь не включена в перечень официально разрешенных локаций для уличных выступлений.

По информации «Фонтанки», задержанными оказались трое несовершеннолетних участников группы — вокалист, басист и человек, собиравший пожертвования от зрителей. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей за несоблюдение правил проведения уличных выступлений. Родители задержанных уже прибыли в отдел полиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
