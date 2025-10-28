В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили выступление уличной группы «Рестарт» на Сенной площади и доставили троих участников коллектива в отдел полиции. Об этом сообщают издания «Фонтанка» и 78.ru.

По данным СМИ, музыканты исполняли, в частности, композиции рэперов Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Издание Baza уточняет, что концерт был посвящен поддержке участников группы «Стоптайм», задержанных ранее.