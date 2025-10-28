В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили выступление уличной группы «Рестарт» на Сенной площади и доставили троих участников коллектива в отдел полиции. Об этом сообщают издания «Фонтанка» и 78.ru.
По данным СМИ, музыканты исполняли, в частности, композиции рэперов Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Издание Baza уточняет, что концерт был посвящен поддержке участников группы «Стоптайм», задержанных ранее.
Как пояснили полицейские, выступление проходило в неразрешенном месте, так как Сенная площадь не включена в перечень официально разрешенных локаций для уличных выступлений.
По информации «Фонтанки», задержанными оказались трое несовершеннолетних участников группы — вокалист, басист и человек, собиравший пожертвования от зрителей. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей за несоблюдение правил проведения уличных выступлений. Родители задержанных уже прибыли в отдел полиции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн потребовал извинений от Балицкого за слова о «курчанах»
- В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»
- СМИ: В Петербурге снова составили протокол на певицу Логинову
- Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода
- Россиянам рассказали, кому положены две пенсии одновременно
- В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста
- Средства ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к Москве
- «Работает на демократов»: Атаку Израиля на сектор Газа назвали ударом по Трампу
- Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного
- Автомобилисты связали новые штрафы с нуждами бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru