По ее словам, популярных исполнителей часто обвиняют в плагиате, а судебные споры могут заняться на годы.



«Подобные случаи встречаются достаточно часто, особенно у популярных проектов. Успешный исход для авторов возможен, но многое зависит от степени заимствования и совпадений. Часто объясняют это как «вдохновение» или «общий эмоциональный мотив», но юридически многое зависит от объема заимствований и наличия копирования конкретной защищенной части. Сроки судебных споров варьируются от одного-двух месяцев (досудебного регулирования) до нескольких лет, так как все зависит от нагрузки суда, объема материалов и сторонних переговоров», — заключила эксперт.

Ранее Гринь объяснила в разговоре с НСН, почему иск о музыкальном плагиате к «Игре в кальмара» не заметят в Netflix.

