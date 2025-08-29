Певцу Xolidayboy дали совет, как защититься от обвинений в плагиате
Популярных артистов часто обвиняют в плагиате, а судебные споры могут затянуться на годы, сказала НСН Елена Гринь.
Председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь рассказала НСН, как артисту «отбиться» от обвинений в плагиате.
Певца-тиктокера Xolidayboy (Иван Минаев) ранее заподозрили в плагиате. По мнению пользователей Сети, в своем новом треке «Между строчек» артист использовал мелодию, похожую на Lumière из саундтрека к игре «Экспедиция 33» французской студии Sandfall Interactive. Сходство расслышали далеко за пределами России: геймеры даже развернули обсуждение на популярном форуме. Гринь отметила, что в таких ситуация артистам нужно предоставить доказательства отсутствия плагиата.
«Прежде всего артисту надо собрать доказательства: оригинальные источники, полные аудио- и музыкальные файлы, мелодии, гармонии, ритмы, даты релизов, список похожих элементов. Возможно проведение экспертизы, в результате которой сравниваются мотивы и гармония. Это может быть авторско-правовая экспертиза: наличие сходства существенной части произведения и достаточной оригинальности, специальные музыкальные экспертизы, где проводится спектральное сравнение и анализ цепочек гармоний, темпового материала, а также экспертное заключение по датам создания и источникам вдохновения», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, популярных исполнителей часто обвиняют в плагиате, а судебные споры могут заняться на годы.
«Подобные случаи встречаются достаточно часто, особенно у популярных проектов. Успешный исход для авторов возможен, но многое зависит от степени заимствования и совпадений. Часто объясняют это как «вдохновение» или «общий эмоциональный мотив», но юридически многое зависит от объема заимствований и наличия копирования конкретной защищенной части. Сроки судебных споров варьируются от одного-двух месяцев (досудебного регулирования) до нескольких лет, так как все зависит от нагрузки суда, объема материалов и сторонних переговоров», — заключила эксперт.
Ранее Гринь объяснила в разговоре с НСН, почему иск о музыкальном плагиате к «Игре в кальмара» не заметят в Netflix.
