Средства ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к Москве
Три беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее утром 28 октября Собянин информировал о перехвате еще одного беспилотника на подлете к городу.
Московский регион в последние дни находится под интенсивными атаками дронов. По данным Минобороны, в ночь на 27 октября над областью было сбито 40 беспилотников, из них 34 направлялись к Москве. Из-за угрозы временно ограничивали работу аэропортов Домодедово и Жуковский, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru