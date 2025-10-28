Средства ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к Москве

Три беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин: Уничтожены 30 дронов, летевших на Москву

Ранее утром 28 октября Собянин информировал о перехвате еще одного беспилотника на подлете к городу.

Московский регион в последние дни находится под интенсивными атаками дронов. По данным Минобороны, в ночь на 27 октября над областью было сбито 40 беспилотников, из них 34 направлялись к Москве. Из-за угрозы временно ограничивали работу аэропортов Домодедово и Жуковский, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры