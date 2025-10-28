Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода
Мнение о том, что спустя три года после расторжения брака имущество перестаёт считаться совместно нажитым, не соответствует закону, заявила юрист Ольга Чучумаева, сообщает aif.ru. По ее словам, этот миф связан с неверным толкованием срока исковой давности по делам о разделе имущества.
Эксперт пояснила, что общий срок для подачи иска действительно составляет три года, однако отсчет ведется не с момента развода, а с того дня, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав.
Чучумаева привела пример: после развода муж оставил бывшую супругу с ребёнком жить в совместной квартире, оформленной на женщину, а сам переехал. Через шесть лет он потребовал продать жильё и разделить выручку. Суд признал, что срок исковой давности не истёк, поскольку право мужчины было нарушено только в момент отказа экс-супруги делить имущество.
Юрист добавила, что аналогичное правило действует и в других случаях — при требованиях о компенсации за долю, попытках вселиться или спорах о пользовании жильем, передает «Радиоточка НСН».
