Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода

Мнение о том, что спустя три года после расторжения брака имущество перестаёт считаться совместно нажитым, не соответствует закону, заявила юрист Ольга Чучумаева, сообщает aif.ru. По ее словам, этот миф связан с неверным толкованием срока исковой давности по делам о разделе имущества.

Эксперт пояснила, что общий срок для подачи иска действительно составляет три года, однако отсчет ведется не с момента развода, а с того дня, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав.