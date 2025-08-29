«Верифицирован народом»: Майданов о попадании в список песен для школьников
Список рекомендованных школьникам песен можно расширить до нескольких сотен, сказал в эфире НСН Денис Майданов, рассказав об обратной связи с фронта.
После начала СВО в России написано много хороших патриотических песен, часть которых звучит на фронте, сказал в интервью НСН певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов.
Минпросвещения РФ накануне обнародовало список из 37 песен, рекомендованных для изучения в школах. Наряду с произведениями советских времен туда попали современные песни Олега Газманова, Шамана (Ярослав Дронов), Трофима (Сергей Трофимов) и Дениса Майданова.
«Я думаю, что время будет дополнять этот список, потому что песен, которые достойны изучения в школах, конечно же, больше 37, их больше ста, больше двухсот. Есть многие замечательные песни, на которых мы росли и выросли нормальными, крепкими, патриотичными, хорошими людьми. Были замечательные песни в Советском Союзе, с ними страна летела в космос, побеждала на Олимпиадах. Ряд песен современных авторов наряду с легендарными композициями тоже вошли в этот список, который, можно сказать, верифицирован народом, потому что эти песни уже давно звучат на государственных концертах и площадях страны. После 2022 года, за эти три года появилось очень много патриотических песен - это прекрасно и крайне важно. Время выделяет лучшие песни», - отметил Майданов.
Он также рассказал об обратной связи с фронта.
«Эти песни исполняются. Например, моя песня "Флаг моего государства" многократно исполняется в различных точках нашей страны детьми. песня ушла в вузы, в школы, там ребята ее поют. Эти песни звучат и на фронте. Я получаю большое количество отзывов, что песни действительно помогают ребятам, заряжают их боевым духом. Эти первые 37 песен являются частью идеологии страны», - заключил собеседник НСН.
В состав экспертной группы, составлявшей список рекомендованных школьникам песен, вошли, в частности, известный дирижер, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректоры Российской академии музыки имени Гнесиных и Театрального института имени Щукина, а также другие деятели культуры.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после окончания СВО всех «будет трясти» еще 20-25 лет, призвав новое поколение отказаться от «мести».
