После начала СВО в России написано много хороших патриотических песен, часть которых звучит на фронте, сказал в интервью НСН певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов.

Минпросвещения РФ накануне обнародовало список из 37 песен, рекомендованных для изучения в школах. Наряду с произведениями советских времен туда попали современные песни Олега Газманова, Шамана (Ярослав Дронов), Трофима (Сергей Трофимов) и Дениса Майданова.