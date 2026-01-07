СМИ: Chevron и Quantum хотят поделить международные активы «Лукойла»
Компания Chevron и группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы российской компании «Лукойл». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, заявка компаний охватывает весь портфель активов организации за границей. Quantum и Chevron хотят завладеть активами на сумму $22 млрд на долгий срок. Этот подход приветствуется администрацией США.
Как сообщил изданию американский чиновник, Вашингтон ищет возможность продажи, которая позволит передать право собственности на активы «Лукойла» оператору из США на неограниченный срок. По его словам американская сторона не хочет, «чтобы активы были проданы сразу после покупки».
Ранее Министерство финансов США разрешило до 29 апреля 2026 года операции с «Лукойлом», необходимые для обслуживания или ликвидации заправочных станций за пределами России.
