Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие недели побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский политик заявил телеканалу France 2.
По словам Макрона, следует выстраивать процесс общения с Путиным в то же время в краткосрочной перспективе необходимо продолжать поддержку Украины.
«В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель - мир без капитуляции Украины», - заявил лидер Франции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва сообщит о сигналах Франции по возобновлению диалога с Россией, если они поступят.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
- Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона
- Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
- От России к США: Вашингтон поставил Венесуэле нефтяные условия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru