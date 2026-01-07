Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие недели побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский политик заявил телеканалу France 2.

По словам Макрона, следует выстраивать процесс общения с Путиным в то же время в краткосрочной перспективе необходимо продолжать поддержку Украины.

«В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель - мир без капитуляции Украины», - заявил лидер Франции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва сообщит о сигналах Франции по возобновлению диалога с Россией, если они поступят.

