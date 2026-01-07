В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона

Мужчина погиб в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Борисовском округе.

«В селе Грузское... погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - написал губернатор.

Ранее в белгородском Грайвороне женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиБелгородская область

