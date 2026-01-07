В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона
7 января 202611:28
Мужчина погиб в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в Борисовском округе.
«В селе Грузское... погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - написал губернатор.
Ранее в белгородском Грайвороне женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ.
