Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинцы не покидали страну. Об этом сообщает телеканал NTV.

Глава правительства ФРГ потребовал побеспокоиться о том, чтобы украинские граждане проходили военную службу на родине, пишет RT.

«Украина должна это обеспечить, с тем чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию», - заявил Мерц.

Ранее канцлер заявлял, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне.

