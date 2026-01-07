Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинцы не покидали страну. Об этом сообщает телеканал NTV.
Глава правительства ФРГ потребовал побеспокоиться о том, чтобы украинские граждане проходили военную службу на родине, пишет RT.
«Украина должна это обеспечить, с тем чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию», - заявил Мерц.
Ранее канцлер заявлял, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне.
