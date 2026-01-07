На Сахалине легковушка столкнулась с пассажирским поездом

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне «Пионер - Чехов» Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло в 15.45 (07.45 мск) на переезде села Пионеры. Поезд следовал из Холмска в Чехов. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«По предварительной информации, пострадавших нет, схода не допущено», - указали в надзорном ведомстве.

Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил трех человек.

