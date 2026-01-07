В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
Заговор с целью убийства высших должностных лиц Буркина-Фасо, в том числе президента Ибрагима Траоре, пресекли службы безопасности страны. Об этом сообщил министр безопасности республики Махамаду Сана в эфире телерадиокомпании RTB.
По его словам, 3 января в 23.00 планировалась операция по дестабилизации Буркина-Фасо.
«Она должна была состояться в виде серии целенаправленных убийств гражданских и военных, начиная с нейтрализации товарища капитана Ибрагима Траоре, главы государства», - рассказал Сана.
Он отметил, что заговорщики планировали убийство с близкого расстояния или посредством подрыва дома политика. Затем злоумышленники намеревались вывести из строя базу БПЛА и провести операцию с привлечением внешних сил.
Силовики продолжают расследование ЧП и задержания.
Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер попросили Совет Безопасности ООН принять меры против Киева из-за поддержки терроризма в Африке.
