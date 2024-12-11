«Большие аппетиты!»: Грымов уличил российские магазины винила в задирании цен
Юрий Грымов рассказал НСН, что в ближайшее время укомплектует полные собрания винила Дэвида Боуи и Джимми Смита, а также посетовал на то, что многие виниловые магазины в России сильно завышают цены.
Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.
«Винил - моя давняя любовь и страсть, я собираю диски с 14 лет. Сейчас я доукомплектовываю группы или солистов, которых мне не хватает. Я хочу собрать все по определенным группам: где-то не хватает каких-то концертов или изданий. Надеюсь, что скоро закрою вопрос со всеми концертами Дэвида Боуи и американского джазового органиста Джимми Смита», - поделился Грымов.
По его словам, доставка виниловых пластинок из-за рубежа теперь занимает больше времени, однако никаких эксцессов с этим процессом не возникает.
«Я много приобретаю винила, собираю пластинки по России, покупаю через интернет. Из-за границы теперь пластинки доставляются дольше, но ни разу не было никаких проблем. Я покупаю диски через людей, которые этим занимаются профессионально, у них налажен свой контакт: я говорю номер диска, который меня интересует, а они его ищут, берут на себя все проблемы, связанные с оформлением, доставкой и так далее. Конечно, выходило бы дешевле, если я бы я делал это самостоятельно, однако я, например, не освоил такой пункт как обмен. Я много занимаюсь театром, поэтому нет возможности много времени посвящать обмену дисками, хотя у меня есть одинаковые пластинки, которые были случайно приобретены или мне их кто-то подарил. Думаю, надо как-то уже выйти в эту сеть, где меняются виниловыми дисками, и некоторые поменять», - сказал собеседник НСН.
Он также посетовал на то, что многие виниловые магазины в России ставят слишком высокий ценник на диски, что осложняет жизнь коллекционерам.
«Диски стали стоить дороже, потому что поменялся курс. Я считаю, что у многих магазинов в России необоснованно высокие цены. Даже если говорить про курс, я считаю, что нельзя так много зарабатывать с одного проданного диска. Мне все время казалось, что нужно работать на объем, то есть больше продавать и брать маленькую маржу, а сейчас мне кажется, что у всех большие аппетиты, из-за которых цена и становится слишком большой. Если человек раз в год покупает диск, чтобы подарить кому-то, то он может заплатить один раз и все. А я, как человек, который системно покупает диски, считаю, что в России очень большая цена. Я знаю места, которые цены не подняли, но их мало. Иногда я покупаю диски в Питере, в Москве реже, потому что в столице мало компаний, которые давали бы адекватную цену, в Екатеринбурге что-то есть еще. Я прекрасно понимаю, что люди должны зарабатывать, но все-таки объем продаж, мне кажется, важнее, чем продажа одного диска в год», - заключил Грымов.
В свою очередь соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов рассказал НСН, что за 2024 год цены на виниловые пластинки выросли в полтора-два раза, однако спрос на диски среди россиян не падает.
«Цены на виниловые пластинки выросли где-то в полтора-два раза. Сейчас новые одинарные пластинки стоят от четырех тысяч рублей. Все пластинки стали до нас долго доходить. Есть новинки, которые мы ждем полтора месяца точно. Все привязано к доллару, пластинки доставляются через третьи страны, что увеличивает конечную стоимость для потребителя. Мы не теряем надежды, тема винила активно развивается. Я сам заметил, что винил просочился даже в рекламу на телевидении, в интернете много упоминаний виниловых пластинок. Я уверен, что в России еще не наступил пик популярности винила, так что прогнозирую на следующий год еще больший рост спроса на пластинки. Цены россиян не пугают, это видно», - сказал собеседник НСН.
Он также назвал лучшие новинки уходящего года, которые приобрел для своей коллекции.
«Из самых ярких новинок я себе купил новый студийный альбом «=1» Deep Purple, новый винил британской хэви-метал-группы Judas Priest, конечно же, первый за 16 лет альбом The Cure «Songs of a Lost World», пластинку британского рок-музыканта Брюса Дикинсона. Это все новинки этого года, они запали в душу», - заключил Кононов.
Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал спецкору «Радиоточки НСН» о своей любви к виниловому звучанию и заявил, что к юбилею выпустит все свои альбомы на пластинках.
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