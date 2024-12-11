«Большие аппетиты!»: Грымов уличил российские магазины винила в задирании цен

В свою очередь соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов рассказал НСН, что за 2024 год цены на виниловые пластинки выросли в полтора-два раза, однако спрос на диски среди россиян не падает.

«Цены на виниловые пластинки выросли где-то в полтора-два раза. Сейчас новые одинарные пластинки стоят от четырех тысяч рублей. Все пластинки стали до нас долго доходить. Есть новинки, которые мы ждем полтора месяца точно. Все привязано к доллару, пластинки доставляются через третьи страны, что увеличивает конечную стоимость для потребителя. Мы не теряем надежды, тема винила активно развивается. Я сам заметил, что винил просочился даже в рекламу на телевидении, в интернете много упоминаний виниловых пластинок. Я уверен, что в России еще не наступил пик популярности винила, так что прогнозирую на следующий год еще больший рост спроса на пластинки. Цены россиян не пугают, это видно», - сказал собеседник НСН.

Он также назвал лучшие новинки уходящего года, которые приобрел для своей коллекции.



«Из самых ярких новинок я себе купил новый студийный альбом «=1» Deep Purple, новый винил британской хэви-метал-группы Judas Priest, конечно же, первый за 16 лет альбом The Cure «Songs of a Lost World», пластинку британского рок-музыканта Брюса Дикинсона. Это все новинки этого года, они запали в душу», - заключил Кононов.



Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал спецкору «Радиоточки НСН» о своей любви к виниловому звучанию и заявил, что к юбилею выпустит все свои альбомы на пластинках.

