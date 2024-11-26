«Слушаю на виниле»: Лисовец назвал Эллу Фицджеральд любимой в джазе
Эксперт моды Владислав Лисовец заявил НСН, что иметь отношение к джазу, исполнять его, играть, сочинять – это великое дело.
Джаз помогает побороть «непонятное» настроение и настраивает на то, что все будет хорошо, заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец корреспонденту НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве.
«Все участники номинаций уже победили, потому что джаз – это в принципе победа. Иметь отношение к джазу, исполнять его, играть, сочинять – это великое дело. Джаз – это настроение, это роскошь, это люкс, это счастье, это жизнь! Я все время слушаю джаз на пластинках. Вчера вечером после ванны слушал Нину Симон. Это не самый мой фаворит, больше люблю Эллу Фицджеральд, но вчера Нина Симон прекрасно «зашла». Когда настроение очень непонятное, я ставлю джаз, он настраивает меня на то, что все будет хорошо», - поделился он.
Владислав Лисовец в этом году стал одним из членов жюри премии вместе с Игорем Бутманом, Сергеем Жилиным, Ларисой Долиной и другими.
Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» в эти минуты проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.
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