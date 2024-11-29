«Начнем в январе!»: Джазовая певица Fantine анонсировала альбом на виниле
29 ноября 202420:16
Александра Веснина
Певица Fantine призналась НСН, что у нее накопилось много песен для записи полноценного альбома на виниле.
Австралийская певица доминиканского происхождения Фантине (Fantine) рассказала НСН, что в январе начнет записывать альбом на виниле.
«Я очень интересуюсь винилом. Меня часто спрашивают: «Фантине, где Ваш винил? Я хочу сделать подарок друзьям. Это было бы прекрасно». Поэтому мы с моими музыкантами будем записывать в январе альбом на виниле. Они хотят EP (студийный музыкальный альбом, который содержит меньше композиций, чем полноценный студийный альбом), а я хочу полный. Песен уже накопилось много, аранжировок много. Будем репетировать, будем записывать и все класть на винил. Винил будет обязательно», - сказала собеседница НСН.
Ранее Фантине призналась корреспонденту НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию «Все цвета джаза» стала большим сюрпризом. Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик вручил премию Фантине как музыканту года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru