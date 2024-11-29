«Начнем в январе!»: Джазовая певица Fantine анонсировала альбом на виниле

Певица Fantine призналась НСН, что у нее накопилось много песен для записи полноценного альбома на виниле.

Австралийская певица доминиканского происхождения Фантине (Fantine) рассказала НСН, что в январе начнет записывать альбом на виниле.

«Заморочен на звуке!»: Киркоров выпустит все свои альбомы на виниле
«Я очень интересуюсь винилом. Меня часто спрашивают: «Фантине, где Ваш винил? Я хочу сделать подарок друзьям. Это было бы прекрасно». Поэтому мы с моими музыкантами будем записывать в январе альбом на виниле. Они хотят EP (студийный музыкальный альбом, который содержит меньше композиций, чем полноценный студийный альбом), а я хочу полный. Песен уже накопилось много, аранжировок много. Будем репетировать, будем записывать и все класть на винил. Винил будет обязательно», - сказала собеседница НСН.

Ранее Фантине призналась корреспонденту НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию «Все цвета джаза» стала большим сюрпризом. Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик вручил премию Фантине как музыканту года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
ТЕГИ:ВинилДжазМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры