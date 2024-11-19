Пираты «Парка Горького»: Намин и Белов «померились» винилом на фоне судебных исков

«Напомню, что без Николая Носкова никто не имеет права назваться золотым составом. Будет продаваться альбом или нет, не знаю, для меня это не коммерческий проект, для меня это проект 35-летней давности, который я воскресил просто из любви к искусству. Дай Бог им всем счастья. Но думаю, что юристы настоящего «Парка Горького» не позволят безнаказанно нарушать российские законы. Это незаконная вещь, придется платить. Почему бы не сделать «Парк Белова» или «Парк Маршала»? Претензий не будет тогда. Я группу делал, я знаю, что права принадлежат мне – и на русском, и на английском. Заниматься этим я не собираюсь, поэтому передал права современному составу, который в этом году дал сольный концерт. Поэтому советую кому-нибудь назваться The Beatles и выпустить пластинку под названием The Beatles. Довольно смешно», - отметил он.

Также музыкант рассказал и о своих «виниловых» достижениях, без лишней скромности упомянув специальную коллекцию пластинок президента.

«Что касается винила, буквально сейчас выпустили два тома виниловых пластинок, которые я сделал за всю свою жизнь. Это 12 пластинок, два тома по шесть. Сейчас выпускается еще третий том. Это не мой проект, этим занимается фирма по производству пластинок. Ценителям могут предложить эксклюзивный коллекционный вариант, такая лежит в кабинете у Владимира Владимировича Путина», - добавил собеседник НСН.

В ответ Намину Алексей Белов заявил, что продюсер незаконно зарегистрировал нынешний «Парк Горького» и что настоящий Gorky Park заручился в своей борьбе поддержкой одного из лучших юристов по авторскому праву.

«Это хорошо, что Намин так отреагировал, ведь сейчас в отношении него идут судебные иски. Намин зарегистрировал “Парк Горького” нелегально, по-пиратски, в этой регистрации куча ляпов. Мы готовы к противостоянию с ним, у нас один из лучших юристов в стране по авторским правам, если не лучший, Анатолий Семенов. Мы знаем Намина около 40 лет, и я могу сказать, что это известный прохиндей и психически нездоровый человек, который рассказывает всем, что написал все песни в группе “Парк Горького”», — подчеркнул музыкант.

Ранее золотой состав «Парка Горького» выпустил первый в истории группы сингл на русском языке (если не считать демо-записи 90-х). Песня называется «Мужская» и отражает пройденный путь и внутренний мир музыкантов группы сегодня, передает «Радиоточка НСН».

