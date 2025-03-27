В индустрии поспорили, соберет ли американский рэпер Tyga ледовую арену в Москве
Представитель «ЦСКА Арены» Юрий Гордеев заявил, что рэпер Tyga соберет 12 тысяч зрителей, а Евгений Финкельштейн усомнился в этом, припомнив 2018 год.
Представители американского рэпера Tyga два месяца выбирали в Москве площадку для проведения концерта исполнителя и в итоге остановились на «ЦСКА Арене», рассказал НСН представитель площадки Юрий Гордеев.
Американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в Москве 31 мая. Рэпер Tyga является номинантом престижных премий «Грэмми» и World Music Awards. Самый его продаваемый альбом - The Gold Album: 18th Dynasty (2015) - продюсировал известный Канье Уэст. На сегодняшний день стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей. Организатором мероприятия выступает концертное агентство SIMBA (Симба Продакшн). Гордеев заявил, что площадка ожидает солдаут.
«Концерт обязательно состоится. Мы ожидаем полный зал на 12 тысяч мест. Билеты уже в продаже. Сам артист выбрал нашу арену. От артиста в Москву приезжали представители, делали фотографии, запрашивали схемы зала и протоколы безопасности, два месяца мучали вопросами. Они осматривали все площадки Москвы и остановили свой выбор именно на нас», - сказал собеседник НСН.
По его словам, организаторы концерта давно в музыкальной индустрии, а «Симба Продакшн» - просто новое юридическое лицо.
«Симба Продакшн – это новое юрлицо, которое открыто специально под новый поток мероприятий. Их команда раньше занималась другими концертными мероприятиями. Их команда частично состоит из наших соотечественников, которые какое-то время жили за границей, в частности в США. Когда началась спецоперация, они вернулись в Россию. Сейчас они возобновляют свои связи в музыкальной индустрии за рубежом и реанимируют эту деятельность», - отметил Гордеев.
В свою очередь глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн в беседе с НСН усомнился в том, что Tyga соберет «ЦСКА Арену», вспомнив его столичный концерт 2018 года в «ГлавClub».
«Tyga выступал в Москве в 2018 году, он собрал 1,5 тысячи зрителей в «ГлавClub». У меня есть вопросы, конечно, стал ли этот рэпер популярнее за это время. Думаю, он не соберет «ЦСКА Арену», ведь там около 11 тысяч зрителей. Я вообще не знаю этого артиста, у молодежи надо спрашивать насчет него. Это не мой жанр», - отметил эксперт.
Ранее генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что американский рэпер Offset уже бывал в России, и с удовольствием выступит в Москве в апреле. Напомним, легендарный хип-хоп исполнитель и участник культового трио Migos выступит в столичном MTC Live Hall 18 апреля.
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