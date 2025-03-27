В индустрии поспорили, соберет ли американский рэпер Tyga ледовую арену в Москве

По его словам, организаторы концерта давно в музыкальной индустрии, а «Симба Продакшн» - просто новое юридическое лицо.



«Симба Продакшн – это новое юрлицо, которое открыто специально под новый поток мероприятий. Их команда раньше занималась другими концертными мероприятиями. Их команда частично состоит из наших соотечественников, которые какое-то время жили за границей, в частности в США. Когда началась спецоперация, они вернулись в Россию. Сейчас они возобновляют свои связи в музыкальной индустрии за рубежом и реанимируют эту деятельность», - отметил Гордеев.

В свою очередь глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн в беседе с НСН усомнился в том, что Tyga соберет «ЦСКА Арену», вспомнив его столичный концерт 2018 года в «ГлавClub».

«Tyga выступал в Москве в 2018 году, он собрал 1,5 тысячи зрителей в «ГлавClub». У меня есть вопросы, конечно, стал ли этот рэпер популярнее за это время. Думаю, он не соберет «ЦСКА Арену», ведь там около 11 тысяч зрителей. Я вообще не знаю этого артиста, у молодежи надо спрашивать насчет него. Это не мой жанр», - отметил эксперт.

Ранее генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что американский рэпер Offset уже бывал в России, и с удовольствием выступит в Москве в апреле. Напомним, легендарный хип-хоп исполнитель и участник культового трио Migos выступит в столичном MTC Live Hall 18 апреля.