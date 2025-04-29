«Мама благословила!»: Организаторы концерта рэпера Offset о поездке в Россию
Организаторы концерта Offset в Москве анонсируют иностранного спецгостя шоу, которое состоится 14 июня, сказала НСН Анна Субчева.
Мама американского рэпера Offset благословила его поездку в Москву, рассказала НСН генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое организовывает концерт артиста в столице.
Недавно стало известно о втором переносе концерта хип-хоп исполнителя и участника культового трио Migos Offset в Москве. Изначально шоу планировалось провести 18 апреля, но дата была сдвинута сначала на 26 апреля, а затем и вовсе на 14 июня. Организаторы объясняют перенос личными неотложными делами артиста, однако все же надеются на солдаут.
«Солдаут возможен, и мы к нему идем достаточно стремительно. Кроме того, весь мир и российские фанаты Offset очень ждут релиза его нового альбома, который запланирован на последний месяц весны, о чем уже просочилась информация в российские СМИ. Новые релизы всегда стимулируют продажи. Те люди, которые сразу же после анонса переноса сдали билеты, берут их заново. В Москве концертов Offset не было больше пяти лет, поэтому его очень ждут. Мы с командой активно работаем для того, чтобы артиста встретил полный зал. Буквально в ближайшие несколько дней мы, как организаторы мероприятия, анонсируем второго известного иностранного хип-хоп исполнителя, который станет специальным гостем на шоу Offset», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, мама артиста благословила его поездку в Москву.
«Причина переноса концерта Offset на 14 июня 2025 - личные обстоятельства исполнителя. Все мы в первую очередь - люди, и у артистов тоже есть жизнь вне их туров и концертов и ситуации, требующие их мгновенного подключения вне зависимости от намеченных планов. Он сам расстроен, что не посетит Москву в ранее озвученные даты, но точно приедет в июне. Он впечатлен, как тепло российская публика приняла DaBaby. Он соскучился по российским фанатам, ему хочется успеть посмотреть хотя бы центр Москвы. Даже мама его уже дала ему свое добро на этот визит», - отметила Субчева.
Ранее в Москвы выступил американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк). Тогда Субчева рассказывала «Радиоточке НСН», что рэпер сам изъявил желание выступить в России, потому что среди его окружения много россиян.
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