Недавно стало известно о втором переносе концерта хип-хоп исполнителя и участника культового трио Migos Offset в Москве. Изначально шоу планировалось провести 18 апреля, но дата была сдвинута сначала на 26 апреля, а затем и вовсе на 14 июня. Организаторы объясняют перенос личными неотложными делами артиста, однако все же надеются на солдаут.

«Солдаут возможен, и мы к нему идем достаточно стремительно. Кроме того, весь мир и российские фанаты Offset очень ждут релиза его нового альбома, который запланирован на последний месяц весны, о чем уже просочилась информация в российские СМИ. Новые релизы всегда стимулируют продажи. Те люди, которые сразу же после анонса переноса сдали билеты, берут их заново. В Москве концертов Offset не было больше пяти лет, поэтому его очень ждут. Мы с командой активно работаем для того, чтобы артиста встретил полный зал. Буквально в ближайшие несколько дней мы, как организаторы мероприятия, анонсируем второго известного иностранного хип-хоп исполнителя, который станет специальным гостем на шоу Offset», - сказала собеседница НСН.