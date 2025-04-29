Организаторы концерта рэпера Akon в Москве раскрыли ход переговоров
Переговоры с представителями рэпера Akon были очень конкретными, все решилось менее чем за четыре месяца, сказала НСН Анна Субчева.
Переговоры с американским рэпером Akon (Алиан Дамала Тиам) о его выступлении в Москве велись менее четырех месяцев, рассказала НСН глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое организовывает концерт артиста в столице.
Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely». Концерт рэпера состоится 9 августа на «ЦСКА Арене». Субчева отметила, что переговоры с представителями артиста были очень конкретными.
«Переговоры велись с января этого года, не могу сказать, что это долго. С учетом загруженности менеджмента артиста, нашей текущей работы, разницы во времени - это вполне нормальные сроки для переговоров, уточнения всех нюансов, деталей, согласований дат и площадок, подписания документов. На рынке есть случаи, и их десятки, когда переговоры длятся годами из-за несовпадений планов, творческих отпусков, внешних обстоятельств у обеих сторон. Тут мы достаточно быстро получали конкретные вопросы и также конкретно на них давали ответы, поэтому все сложилось», - сказала собеседница НСН.
Ранее в Москве выступил американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк). Тогда Субчева рассказывала «Радиоточке НСН», что рэпер сам изъявил желание выступить в России, потому что среди его окружения много россиян.
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