Первый концерт Мэнсона состоялся в Москве 20 лет назад
От полного «Олимпийского» до отказа выходить из дома, как изменилась жизнь Мэрилина Мэнсона за 20 лет.
В феврале 2001 года в спортивном комплексе «Олимпийский» прошел первый концерт шок-рокера Мэрилина Мэнсона в Москве. За несколько часов у места проведения шоу стали собираться поклонники артиста, их лица были раскрашены гримом, как у самого Мэнсона.
Более сотни сотрудников правоохранительных органов охраняли концерт американского шок-рокера. Зрителей обыскивали трижды перед тем, как пустить в зал. В фойе «Олимпийского» стенды с футболками, шапками, плакатами, дисками и прочими аксессуарами с символикой группы собирали огромные очереди.
Главным информационным партнером шоу Мэнсона в Москве стала радиостанция «Ультра». На афише концерта было заявлено выступление на разогреве: перед артистом выступить должна была группа Papa Roach. Но вокалист коллектива внезапно заболел, и команда улетела в Америку прямо накануне концерта.
Разогревать публику вместо заявленных американцев вышла российская группы Total. Как вспоминают зрители концерта, встретили музыкантов сначала не очень тепло: их освистывали, зрители требовали выхода главного героя вечера, но уже через четыре песни зал начал аплодировать.
Объявить Мэнсона на сцену вышла ведущая радио «Ультра», свой конферанс она стилизовала под советскую передачу «Песня 82». В ее руках была папка. «На нашем праздничном концерте выступает популярный рок-музыкант, лауреат многочисленных международных конкурсов, заслуженный мастер трэш-металлического угара Мэрилин Мэнсон», - торжественно объявила ведущая.
Концерт не оставил равнодушным никого из пришедших. Полтора часа Мэрилин Мэнсон держал внимание зрителей. Он менял костюмы, осыпал зрителей конфетти, бросал в зал недопитые бутылки с водой и даже поднялся под самый купол спортивного комплекса, создавая впечатление, что он может летать. Как артисту это удалось осталось загадкой 2001 года.
Как рассказал видеооператор команды Мэнсона Mr.Black, музыкант и весь персонал были в восторге от Москвы. Россия превзошла все их ожидания и они хотели возвращаться с концертами снова и снова. «Мы думали, что здесь все военизировано. А вчера мы пошли в ночной клуб, там повстречали Харрисона Форда, там было здорово», - сказал Mr.Black.
В 2012 году шок-рокер смог дать сразу два шоу за год в Москве, что случается редко с иностранными артистами.
Тучи над Мэнсоном стали сгущаться в 2014 году. Артиста пригласили выступить на столичном фестивале Park Live. Но выступление не состоялось, о чем написал сам артист в своем Twitter.
Как рассказал шок-рокер, концерт был отменен из-за сообщений о бомбе. Мэнсон отметил, что сообщение об угрозе взрыва появилось «как раз тогда, когда мы собирались выходить на сцену».
За несколько дней до приезда музыканта в столицу, православные активисты во главе с Дмитрием Энтео обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить Мэнсону выступать в Москве. Позже Энтео заявил на своей странице в Twitter, что активисты забросали яйцами и окропили святой водой Мэнсона и его группу.
Отмена выступления на фестивале Park Live стало вторым не состоявшимся концертом Мэрилина Мэнсона в России в 2014 году. До этого сорвалось шоу, которое должно было пройти в Новосибирске 29 июня. Официальной причиной отмены концерта новосибирскими властями стало проведение в Новосибирске в этот день Дня города. Так, 11 июня около четырехсот жителей Новосибирска провели митинг против концерта, ссылаясь на то, что в текстах Мэнсона присутствует пропаганда наркотиков, извращений и сатанизма.
Еще не успел начаться 2021 год, как уже проехался катком по музыканту. Так, 1 февраля актриса Эван Рейчел Вуд в своем Instagram назвала Мэнсона своим абьюзером и обвинила его в физическом и психологическом насилии. Позже к ее заявлениям присоединились еще 11 женщин, а сенатор штата Калифорния направила письмо в ФБР с требованием расследовать дело Мэнсона. Очевидно, что требования сенатора правоохранительные органы восприняли всерьез. Полиция начала расследование обвинений в адрес Мэнсона в насилии.
Уже несколько недель сам музыкант не дает комментариев на этот счет и вообще не появляется на публике. В начале февраля он назвал все обвинения в свой адрес «ужасающим искажением реальности». Как сообщают источники близкие к артисту, он усилил собственную охрану и не выходит из особняка.
Тем временем, лейбл, продвигавший его последний альбом We are Chaos, разорвал все договоренности с музыкантом и остановил продвижение пластинки. Кроме того, роли, которые Мэнсон исполнил в двух сериалах, были вырезаны из телевизионных шоу.
Нет заявлений пока и от адвокатов артиста, известно лишь, что менеджер Мэнсона, работавший с ним 25 лет, отказался продолжать сотрудничество с рокером.
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