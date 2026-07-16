Милонов раскритиковал инициативу о запрете голых манекенов

«Это такой звоночек, не очень хороший, надо подумать, о том ли человек думает. Раньше это назывались «чудики», теперь называются «общественные деятели», - указал парламентарий.

Милонов отметил, что если кого-то беспокоят голые манекены, то этому человеку стоит «посмотреть поглубже в себя». Депутат уверен, что инициатива не будет рассматриваться всерьез.

Ранее Милонов предложил установить манекены неидеальных размеров в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

