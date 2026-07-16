СМИ: США могут провести воздушно-десантную операцию против Кубы

По данным телеканала, речь идет, в том числе о воздушно-десантной операции с участием тысяч американских солдат. Эту задачу может выполнить 101-я воздушно-десантная дивизия, поскольку только она подготовлена для подобных миссий.

Эти обсуждения не указывают на то, что глава государства Дональд Трамп или американское военное ведомство приняли решение о проведении какой-либо операции, отметили собеседники CBS.

Ранее политолог объяснил, как Куба выстоит при вторжении США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

