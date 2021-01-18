Песню группы Total исполнили в стиле Cranberries

Российская кавер-группа Rock Privet выпустила клип на песню группу Total «Бьет по глазам».

«Rock Privet» известна тем, что перекладывает российские хиты на зарубежные нетленки.

Так, «Бьет по глазам» зазвучала на мотив The Cranberries – «Zombie».

Перед Новым Годом коллектив смешал песни «Хорошо» Верки Сердючки и «Pretty Fly» The Offspring. Самым известным кавером команды стал трек «Третье сентября» Михаила Шуфутинсокго. В версии Rock Privet эта песня зазвучал на мотив Linkin Park «Somewhere I Belong».

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ФОТО: Фото из соцсетей группы
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