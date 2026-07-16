Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

Президент США Дональд Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на большую часть импорта из Бразилии. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Трамп дал соответствующее поручение Торговому представительству США.

«Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент [Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] и его правительство вели переговоры с США недобросовестно», - написал госсекретарь в соцсети X.

Рубио назвал экономическую политику бразильского лидера плохой для народов двух стран. Как отметил госсекретарь, за 2025 год Лула да Силва поставил себя выше заключения сделки ради благополучия народа Бразилии.

Ранее в США предложили дать администрации Трампа право вводить заградительные пошлины против стран, приобретающих нефть и газ из России, пишет 360.ru.

