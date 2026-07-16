В России подорожали топливо и гречка
Общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31% неделей ранее, сообщает Росстат.
Потребительские цены на бензин за неделю увеличились на 2,3%, дизельное топливо подорожало на 3,2%. Мясо кур подорожало на 2%, сахар-песок — на 1,8%, гречневая крупа — 0,7%.
Снижение общих темпов инфляции было обеспечено, в том числе понижением цен на куриные яйца (-1,3%), огурцы (-6,3%), помидоры (-3,7%), поездки на Черное море (-0,9%).
Ранее россияне помогли властям снизить инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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