В России подорожали топливо и гречка

Потребительские цены на бензин за неделю увеличились на 2,3%, дизельное топливо подорожало на 3,2%. Мясо кур подорожало на 2%, сахар-песок — на 1,8%, гречневая крупа — 0,7%.

Снижение общих темпов инфляции было обеспечено, в том числе понижением цен на куриные яйца (-1,3%), огурцы (-6,3%), помидоры (-3,7%), поездки на Черное море (-0,9%).

Ранее россияне помогли властям снизить инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

