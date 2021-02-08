Мэнсона бросил менеджер на фоне обвинений в сексуальном насилии
Тони Чиулла, работавший менеджером Мэрилина Мэнсона на протяжении 25 лет, отказался от рокера на фоне обвинений в жестком отношении к женщинам. Об этом пишет Rolling Stone.
Чиулла начал работать с рокером в 1996 году, когда Мэнсон выпустил свой второй альбом Antichrist Superstar. Он оставался вместе с рокером, несмотря на огромное количество скандалов, связанных с артистом, и предъявляемых ему судебных исков.
Одним из самых крупных скандалов стало осуждение музыки и творчества Мэнсона после резни, произошедшей в школе Колумбайн 20 апреля 1999 года. Двое подростков открыли огонь по своим сверстникам, якобы наслушавшись песен шок-рокера. Это мнение стало основной версией следствия, изучавшей мотивы подростков. Но и тогда Тони Чиулла продолжил работать с музыкантом.
Журналисты Rolling Stone предполагают, что причиной увольнения Чиуллы стало заявление актрисы Эван Рэйчел Вуд, которая обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Позже к этим заявлениям присоединились еще 11 женщин, а сенатор штата Калифорния направила письмо в ФБР с требованием расследовать дело Мэнсона.
Ранее лейбл, продвигавший последний альбом шок-рокера, разорвал с ним контракт. Также музыкант был вырезан из двух сериалов, премьеры сезонов с его участием должны были состояться в ближайшее время.
Кроме поста в своем Instagram, где Мэнсон назвал обвинения против него «ужасающим искажением реальности», артист никаких комментариев не давал.
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