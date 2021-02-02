Мэнсон назвал обвинение в харассменте «искажением реальности»
Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон опроверг обвинения в харассменте, которые накануне в его адрес выдвинула актриса Эван Рэйчел Вуд. Музыкант в своем Instagram написал, что недавние заявления о нем «ужасное искажение реальности».
«Мои личные отношения всегда исходили из принципа согласия двух сторон и возникали с партнерами-единомышленниками. Но теперь они по каким-то причинам предпочитают искажать события прошлого», - заявил Мэнсон в своем микроблоге, при этом он закрыл возможность подписчикам комментировать его пост.
Накануне актриса Эван Рэйчел Вуд сыгравшая Долорес Абернати в сериале «Мир Дикого Запада», обвинила Мэнсона в насилии.
«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет», — написала Вуд в микроблоге.
Мэнсон и Вуд встречались с 2007 по 2010 год.
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