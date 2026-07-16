Юрист: В ЕС запретили продажу турпоездок в Россию

Продажу туристических поездок в Россию и продвижение страны как туристического направления полностью запретили в Евросоюзе. Об этом заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости.

Ранее Брюссель в рамках санкций запретил компаниям ЕС оказывать любые напрямую связанные с туристической деятельностью в РФ услуги, пишет 360.ru.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан», - пояснил Геррейру.

Как отметил эксперт, запрещено даже выставлять плакаты с рекламой России для туристов. Европейцам, которые хотят посетить РФ, приходится самостоятельно заниматься всеми приготовлениями.

