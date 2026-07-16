Их опубликовал комитет Сената по разведке. Отвечая на вопросы сенаторов, Клейтон также заявил, что остановка конфликта также приведет к расширению торгово-экономических связей Вашингтона и Москвы. Кандидат сослался на ежегодный доклад американского разведывательного сообщества об основных угрозах.

«Из ежегодной оценки угроз я понимаю, что устойчивое урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних геостратегических и торгово-экономических отношений», — подчеркивается в документе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что соединенным Штатам Америки в настоящее время не до урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

