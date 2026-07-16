США: Урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой
Устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины может привести к улучшению отношений между США и Россией, следует из письменных ответов кандидата на пост директора Национальной разведки Уолтера Джея Клейтона, сообщает РБК.
Их опубликовал комитет Сената по разведке. Отвечая на вопросы сенаторов, Клейтон также заявил, что остановка конфликта также приведет к расширению торгово-экономических связей Вашингтона и Москвы. Кандидат сослался на ежегодный доклад американского разведывательного сообщества об основных угрозах.
«Из ежегодной оценки угроз я понимаю, что устойчивое урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних геостратегических и торгово-экономических отношений», — подчеркивается в документе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что соединенным Штатам Америки в настоящее время не до урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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