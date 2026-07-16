Суд отказал в передаче единственного в России частного кладбища муниципалитету

Арбитражный суд Челябинской области отказал в передаче единственного в стране частного кладбища государству, сообщает «Коммерсант».

По данным надзора, ООО «Преображенское кладбище» незаконно получило в аренду участки земли под Челябинском, на которых потом производились захоронения. При этом якобы было нарушено сразу несколько федеральных законов, один из которых - «О погребении и похоронном деле». Кроме того, представителям компании инкриминировался самовольный захват земель, относящихся к лесному фонду.

Представители «Преображенское кладбище» настаивали на законности своей деятельности, а арендные отношения подтверждали судебным решением, которое никем не было оспорено и вступило в силу. В прокуратуре отмечали, что на «функционировании» Преображенского кладбища иск не отразится и что ни о каком «перезахоронении речи не идет».

Ранее родственники погибших на спецоперации военнослужащих обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Преображенского кладбища. Поводом для обращения стал иск прокуратуры, требующей признать договоры аренды земли, на которой расположен погост, недействительными. Под обращением к президенту, генпрокурору и другим должностным лицам подписались 40 матерей и близких погибших бойцов.

