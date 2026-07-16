В Энгельсе при атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
16 июля 202607:23
Юлия Савченко
Повреждения гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА зафиксировали в городе Энгельс. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«Пострадавших предварительно нет», - написал губернатор на платформе «Макс».
На месте инцидента находятся оперативные службы. Как отметил Бусаргин, угроза атаки дронов сохраняется.
Между тем в Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы, пишет 360.ru.
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