В Чечне за 400 тысяч продают iPhone c портретами Кадыровых

В Чечне начались продажи iPhone за 400 тысяч рублей c портретами главы республики Рамзана Кадырова и его сына Адама, сообщают «Осторожно, новости».

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Из описания товара следует, что продаваемая модель сделана на основе IPhone 17 Pro. Телефон имеет карбоновую вставку, платиновое покрытие и объем памяти в 1 терабайт. На задней части гаджета выгравирована надпись Dustum (позывной Адама Кадырова).

Количество устройств ограничено. Изначально один из магазинов техники в Чечне публиковал такие смартфоны с ценником в 400 тысяч рублей, однако в последнем объявлении цену снизили до 350 тысяч.

Ранее Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету в честь отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровСмартфоны

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