Мэнсон стал фигурантом расследования о сексуальном насилии

Полиция Лос-Анджелеса в пятницу подтвердила, что начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что речь идет об инцидентах, произошедших в период с 2009 по 2011 год с женщинами, проживающими в Западном Голливуде.

Ранее Актриса Эван Рэйчел Вуд в своем Instagram заявила, что подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны Мэнсона. Это происходило в период их отношений с 2007 по 2010 год.

Позже еще несколько женщин заявили о насилии со стороны музыканта. Сенатор штата Калифорния направила письмо в ФБР с требованием расследовать «дело Мэнсона».

Бывшая жена рокера Дита фон Тиз заявила, что артист никогда не проявлял к ней жестокость. Сам Мэнсон обвинения в свой адрес назвал «ужасающим искажением реальности».



