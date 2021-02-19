Мэнсон стал фигурантом расследования о сексуальном насилии
Полиция Лос-Анджелеса в пятницу подтвердила, что начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил телеканал ABC.
Уточняется, что речь идет об инцидентах, произошедших в период с 2009 по 2011 год с женщинами, проживающими в Западном Голливуде.
Ранее Актриса Эван Рэйчел Вуд в своем Instagram заявила, что подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны Мэнсона. Это происходило в период их отношений с 2007 по 2010 год.
Позже еще несколько женщин заявили о насилии со стороны музыканта. Сенатор штата Калифорния направила письмо в ФБР с требованием расследовать «дело Мэнсона».
Бывшая жена рокера Дита фон Тиз заявила, что артист никогда не проявлял к ней жестокость. Сам Мэнсон обвинения в свой адрес назвал «ужасающим искажением реальности».
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