Блокировку снятия денег в банкоматах предлагается оставить на усмотрение банков
Банковское сообщество России в лице Национального совета финансового рынка направило в Минцифры, Минфин и Центробанк поправки к законопроекту «Антифрод 3.0», сообщает «Коммерсант».
Основная инициатива — дать банкам право проводить операции с признаками мошенничества, если кредитная организация уверена в их легитимности и готова возместить средства в случае потери. В первую очередь это касается снятия наличных в банкоматах. В настоящее время банк обязан блокировать такие операции даже при полной уверенности в их законности, иначе ему грозят штрафы и предписания.
В Минцифры подтвердили получение письма, но отметили, что большинство предложений не входят в их компетенцию, и пообещали передать их профильным ведомствам. Глава НСФР Андрей Емелин пояснил, что россиянам нужно дать право подтверждать легитимность снятия, особенно если банк по дополнительным признакам видит, что операция не связана с мошенничеством. Аналогичный механизм уже действует для безналичных переводов.
Эксперты поддерживают идею, но отмечают риски. Предложено шестичасовое охлаждение как компромисс, а само право банка проводить операцию называет оправданным, поскольку блокировки создают напряженность, сопоставимую с последствиями хищений.
Тимур Аитов из ТПП считает исходную редакцию законопроекта слишком жесткой и направленной не против мошенников, а против добросовестных банков и клиентов. Также банкиры предлагают законодательно закрепить сервис НСПК «Добрая воля» — внесудебный механизм возврата денег между банками. С момента запуска в сентябре 2023 года через него вернули более 200 млн руб., тогда как за первый квартал 2026 года объем мошеннических операций достиг 7,4 млрд руб.
Мошенники стали целенаправленно охотиться на людей, у которых большие остатки на банковских счетах, в попытке обойти банковскую защиту. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
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