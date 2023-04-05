«Поражают с первых аккордов»: Маргулис о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Один из членов жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис рассказал, почему согласился принять участие в «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«Во-первых, приличные люди позвонили и пригласили. Во-вторых, мне безумно интересно, что нового появляется в наше неспокойное время. К тому же, музыка всегда была актуальной. Еще интересно послушать молодых исполнителей, среди новых коллективов, которые я видел в интернете, есть очень достойные», — сказал Маргулис.

Собеседник НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.

«Нужно дать выход молодежной энергии. Тем более, кайфово, когда появляется что-то новое и необычное, когда открываешь для себя новую команду, которая поражает с первых аккордов. Что же будет с победителями конкурса дальше, загадывать сложно: мало забраться на вершину — нужно на ней устоять. Все будет зависеть от упертости исполнителей, от знания предмета, от массы окружающих факторов», — добавил музыкант.

В заключение Маргулис подчеркнул, что успех исполнителя у слушателя подтолкнет его к дальнейшей музыкальной карьере.

Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими кумирами. Председатель жюри конкурса, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков пообещал, что соревнование будет необычным.

В состав жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они отберут заявки и оценят творческие свершения исполнителей. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

