«Поражают с первых аккордов»: Маргулис о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
«НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поможет слушателям открыть для себя новые и необычные коллективы, а исполнители смогут показать достойный музыкальный материал, сказал НСН Евгений Маргулис.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Соревнование молодых рок-музыкантов продлится в течение года. Лучшие исполнители смогут выступить на крупнейшем в России рок-фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители поедут в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой авторских песен. Уже в первый день конкурса поступило несколько десятков заявок от молодых исполнителей.
Один из членов жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис рассказал, почему согласился принять участие в «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Во-первых, приличные люди позвонили и пригласили. Во-вторых, мне безумно интересно, что нового появляется в наше неспокойное время. К тому же, музыка всегда была актуальной. Еще интересно послушать молодых исполнителей, среди новых коллективов, которые я видел в интернете, есть очень достойные», — сказал Маргулис.
Собеседник НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.
«Нужно дать выход молодежной энергии. Тем более, кайфово, когда появляется что-то новое и необычное, когда открываешь для себя новую команду, которая поражает с первых аккордов. Что же будет с победителями конкурса дальше, загадывать сложно: мало забраться на вершину — нужно на ней устоять. Все будет зависеть от упертости исполнителей, от знания предмета, от массы окружающих факторов», — добавил музыкант.
В заключение Маргулис подчеркнул, что успех исполнителя у слушателя подтолкнет его к дальнейшей музыкальной карьере.
Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими кумирами. Председатель жюри конкурса, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков пообещал, что соревнование будет необычным.
В состав жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они отберут заявки и оценят творческие свершения исполнителей. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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