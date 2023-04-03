«НАШЕ Радио» объявляет Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА»

На протяжении многих лет «НАШЕ Радио» открывает новые имена артистов для широкой аудитории, и 2023 год не исключение – радиостанция приглашает молодых авторов и исполнителей принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие может практически любой житель России от 18 до 35 лет, который мечтает связать свою жизнь с музыкой и выступать на большой сцене, при этом для участия в конкурсе не имеет значения, состоит артист в группе или занимается творчеством самостоятельно. Правила не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, который может быть абсолютно любой. Молодые таланты, начиная с 3 апреля 2023 года, могут подать заявку на участие в конкурсе на официальном сайте проекта молодыеветра.рф.

Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА» - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну:

"Мы рады сообщить о старте Всероссийского конкурса молодых талантливых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА». Это будет необычный конкурс! Мы не просто хотим найти новые имена, мы покажем их многотысячной аудитории зрителей крупнейшего в России фестиваля «НАШЕСТВИЕ». А победителям конкурса подарим гастрольный тур по 8 федеральным округам России", - заявил председатель жюри конкурса, программный директор "НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

Экспертное жюри конкурса из профессиональных музыкантов, продюсеров и редакторов будет внимательно отбирать заявки участников и оценивать их творческие достижения на каждом этапе конкурса. Ну а победители конкурса помимо уникальных музыкальных инструментов получат право на ротацию своих песен в эфире «НАШЕго Радио».

Описание этапов конкурса:

3 апреля - 15 мая 2023 – приём заявок на сайте конкурса молодыеветра.рф, согласно Положению о конкурсе.

– на сайте конкурса молодыеветра.рф, согласно Положению о конкурсе. 16 мая - 31 мая 2023 – первый отборочный тур . Количество участников – без ограничений! Экспертное жюри из всех заявок отберет 240 лучших композиций.

– . Количество участников – без ограничений! Экспертное жюри из всех заявок отберет 240 лучших композиций. 1 июня - 30 июня 2023 – полуфинал конкурса . После отбора жюри, судьбу молодых и талантливых музыкантов будет решать народное голосование. На сайте молодыеветра.рф из 240 полуфиналистов зрители в ходе онлайн-голосования выберут до 50 финалистов.

. После отбора жюри, судьбу молодых и талантливых музыкантов будет решать народное голосование. На сайте молодыеветра.рф из 240 полуфиналистов зрители в ходе онлайн-голосования выберут до 50 финалистов. 4 - 6 августа 2023 – финал конкурса . С этого момента любой из 50 участников, прошедший в финальный отборочный тур может проснуться знаменитым. Ведь ему предстоит выступить на сцене легендарного фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023». Экспертное жюри отберёт 5 победителей.

– . С этого момента любой из 50 участников, прошедший в финальный отборочный тур может проснуться знаменитым. Ведь ему предстоит выступить на сцене легендарного фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023». Экспертное жюри отберёт 5 победителей. 1 октября – 15 ноября 2023 – гастрольный тур. Победители конкурса запишут свои композиции в профессиональной звукозаписывающей студии для выпуска винила, после чего вместе со своими «звёздными» наставниками отправятся в гастрольный тур по 8 городам России.

Подробности и обновления - в группе конкурса во «ВКонтакте».

