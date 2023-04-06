Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области, сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Крупнейший в России музыкальный фестиваль впервые состоится в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, расположенной в часе езды от Москвы.

«Гостей ждут зажигательные сеты легендарных хэдлайнеров – звезд НАШЕго Радио, выступления десятков известных музыкальных групп. Молодёжная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны. Помимо музыки гостей ждет театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности, и множество других зрелищных мероприятий», - сообщили организаторы.

Фестиваль будет проводиться после трехлетнего перерыва. В оргкомитете отметили, что все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИИ-2023» в Калужской области. Чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на nashestvie.ru.

Генеральным информационным партнером «НАШЕСТВИЯ-2023» станет телеканал РЕН ТВ.