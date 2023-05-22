«Буй, КузмиЧ и Уховертка»: «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» находит самородки в российской глубинке

На этой неделе организаторы конкурса получили сразу несколько интересных заявок. Так, на музыкальной карте страны появился город Буй, находящийся в Костромской области.

«С музыкальными предпочтениями я определился с первой же своей аудиокассеты, это был альбом группы “Би-2” 2001 года. В студенческие годы я впервые взял в руки гитару, планировал выучить пять аккордов, но впоследствии увлечение музыкой меня затянуло гораздо глубже. В сентябре 2022 года я основал музыкальный проект “Лофт”, в котором сейчас вышло три сингла», — рассказал НСН основателя проекта «Лофт» Алексей Орлов.

Музыкант из Буя пожелал удачи другим участникам конкурса, выразив уверенность, что музыка «Лофта» понравится очень многим.

Ну а в городе Братске Иркутской области обитает «Уховертка». Однако это не злобное насекомое, а молодая и талантливая группа, о которой рассказал НСН один из ее участников, «хулиган» Алексей Чекменев.

«Я живу в городе Братск в Иркутской области и занимаюсь музыкальным хулиганством, не выходя из дома, — сочиняю музыку и песни разных жанров и настроений. В этом мне помогают мои подельники — саунд-продюсер Эдуард и иллюстратор Даша. В августе “Уховертке” исполнится четыре года, но за это время мы ни разу не выступали (…) Мы решили поучаствовать в конкурсе в надежде найти новых слушателей. Хочу исполнить мечту детства, чтобы моя песня прозвучала на любимом радио», - признался Алексей, призвав будущих молодых участников «Нашествия» общими усилиями «спасти русский рок».

А вот группа «КузмиЧ» представляет на конкурсе удмуртский поселок с необычным названием Игра.

«Все мы родом из небольшого поселка с говорящим названием Игра в республике Удмуртия. Мы играем самобытный, провинциальный русский рок примерно пять лет, из них активно выступаем в нынешнем составе примерно три года. Наша музыка достаточно простая, незамысловатая, но в то же время интересная и понятная каждому человеку. Выступаем мы не так часто, как хотелось бы, зато активно участвуем в музыкальных фестивалях», — рассказала НСН единственная девушка в группе, бэк-вокалистка Алина Гужавина.

При этом узнали игринцы о конкурсе от своего басиста Дениса Лекомцева, который по совместительство еще и директор группы.

Ну а из Санкт-Петербурга к нам прилетела заявка от группы «Кайдзю», стиль которой ее участники называют «хард-рейв».

«Мы играем достаточно сложную музыку, которую сложно запихнуть в рамки какого-то одного жанра. Мы используем элементы хип-хопа, металла, альтернативной музыки, этники и многих других жанров. Если же очень грубо, я бы сказал, что мы играем хард-рейв, потому что в основе все-таки лежит танцевальная музыка и, в первую очередь, рейв», - объяснил НСН лидер группы Андрей Старый.