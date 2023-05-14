«Началось с пяти аккордов»: Лидер проекта «Лофт» о пути на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Участие в «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» дает шанс познакомить людей со своей музыкой и найти своего слушателя, сказал НСН лидер проекта "Лофт" Алексей Орлов.
С момента запуска конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» 3 апреля поступило уже более 2400 заявок на участие в нем из России и зарубежья. Одна из них пришла из города Буй Костромской области от основателя проекта «Лофт» Алексея Орлова. Музыкант в интервью НСН рассказал о своем 20-летнем пути на конкурс.
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«С музыкальными предпочтениями я определился с первой же своей аудиокассеты. Это был альбом группы “Би-2” 2001 года. В студенческие годы я впервые взял в руки гитару, планировал выучить пять аккордов, но впоследствии увлечение музыкой меня затянуло гораздо глубже. В сентябре 2022 года я основал музыкальный проект “Лофт”, в котором сейчас вышло три сингла», — сказал Орлов.
По словам собеседника НСН, о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» он узнал из новостной ленты в соцсети «ВКонтакте».
«Я подал заявку на участие, потому что этот конкурс — большой шанс познакомить людей со своей музыкой. Уверен, что найдется немало людей, которым она понравится. Другим участникам я желаю удачи. Ни в коем случае не отчаивайтесь, если вы не будете в числе победителей. Пишите песни, пойте дальше и не останавливайтесь!», — заявил музыкант.
Подать заявку на конкурс можно до 15 июня. Молодые музыканты, чью заявку одобрят модераторы, смогут сразиться за право на участие в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет с 4 по 6 августа в районе деревни Митяево в Калужской области. Песни победителей попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по России с новой виниловой пластинкой собственных песен.
Экспертное жюри из профессиональных музыкантов, продюсеров и редакторов займется отбором заявок и оценит творчество конкурсантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Победители конкурса получат в награду эксклюзивные музыкальные инструменты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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