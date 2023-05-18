«Маленькие с большими амбициями!»: Группа «КузмиЧ» поделилась ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — прекрасный шанс стать знаменитыми и завести новые знакомства, сказали НСН участники группы «КузмиЧ».
Организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили уже почти 3000 заявок на участие из разных уголков России и не только. Одними из заявившихся на конкурс стали музыканты из Удмуртии. Участники коллектива «КузмиЧ» в интервью НСН рассказали о своей группе и о том, чем их музыка привлекает поклонников.
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Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.
«Все мы родом из небольшого поселка с говорящим названием Игра в республике Удмуртия. Мы играем самобытный, провинциальный русский рок примерно пять лет, из них активно выступаем в нынешнем составе примерно три года. Наша музыка достаточно простая, незамысловатая, но в то же время интересная и понятная каждому человеку. Выступаем мы не так часто, как хотелось бы, зато активно участвуем в музыкальных фестивалях», — сказали участники группы.
По словам собеседников НСН, о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» они узнали от басиста, менеджера и директора коллектива Дениса Лекомцева.
«Решение принять участие у нас возникло спонтанно. Во-первых, “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” — это хорошая площадка для продвижения, во-вторых, здесь можно найти новых знакомых. Еще мы ждем от конкурса победы и новых возможностей, которые станут дополнительной мотивацией для нашей дальнейшей работы. Мы хоть и маленькие, но амбиции у нас большие!» — добавили музыканты.
В заключение участники группы «КузмиЧ» обратились с посланием к коллегам по конкурсу.
«Мы желаем всем удачных выступлений, терпения и удачи. И, конечно, сильно не расстраивайтесь, когда узнаете, что победили мы. Ничего не бойтесь, кайфуйте, жизнь одна!» — резюмировали исполнители.
Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
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