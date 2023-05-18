«Маленькие с большими амбициями!»: Группа «КузмиЧ» поделилась ожиданиями от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.

«Все мы родом из небольшого поселка с говорящим названием Игра в республике Удмуртия. Мы играем самобытный, провинциальный русский рок примерно пять лет, из них активно выступаем в нынешнем составе примерно три года. Наша музыка достаточно простая, незамысловатая, но в то же время интересная и понятная каждому человеку. Выступаем мы не так часто, как хотелось бы, зато активно участвуем в музыкальных фестивалях», — сказали участники группы.

По словам собеседников НСН, о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» они узнали от басиста, менеджера и директора коллектива Дениса Лекомцева.

«Решение принять участие у нас возникло спонтанно. Во-первых, “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” — это хорошая площадка для продвижения, во-вторых, здесь можно найти новых знакомых. Еще мы ждем от конкурса победы и новых возможностей, которые станут дополнительной мотивацией для нашей дальнейшей работы. Мы хоть и маленькие, но амбиции у нас большие!» — добавили музыканты.